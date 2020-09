Φαν ντε Μπεεκ: «Στη Γιουνάιτεντ νιώθω ήδη ότι είμαι σαν το σπίτι μου» (pic)

Εδώ και λίγες ώρες ο Ολλανδός μέσος αποτελεί κι επίσημα μέλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ο Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ, βρίσκεται στην Αγγλία και σύντομα θα ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα στις προπονήσεις.

Ο ίδιος, μέσω των social media, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την μεταγραφή, τονίζοντας πως ανυπομονεί για το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ανήκω στην οικογένεια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι απαντήσεις σας, γεμάτες επίσης ενθουσιασμό, με κάνουν να νιώθω σαν το σπίτι μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσω με τη νέα μου ομάδα», είναι το σχετικό μήνυμα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος των «κόκκινων διαβόλων».

Very excited to be the newest edition of the #MUFC family. Your enthusiastic responses to my announcement make me feel at home already! Can’t wait to join the team in Manchester.

But first... focus on the Dutch Squad in preparation for the upcoming Nations League matches. pic.twitter.com/FIUAwed0FA

— Donny van de Beek (@Donny_beek6) September 3, 2020