Φαν ντε Μπεεκ: Ένα παιδί που δεν θα ξεχάσει ποτέ από που ξεκίνησε... (pics & vids)

Από το απόγευμα της Τετάρτης ο Ντόνι Φαν ντε Μπεεκ, στα 23 του χρόνια, είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τα επόμενα 5+1 χρόνια.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» τον ανακοίνωσαν με χαρά, η απόκτησή του σκόρπισε ενθουσιασμό στον κόσμο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τον αποχαιρέτησε ο Άγιαξ, έκανε και τον πιο σκληρό άνθρωπο να συγκινηθεί, να δακρύσει, να σκεφτεί πολλά και ίσως να μπει σε διαδικασία να... γυρίσει λίγο τον διακόπτη.

Ο Φαν ντε Μπεεκ δεν θα ξεχάσει και πάντοτε θα έχει στο μυαλό του συγκεκριμένα πρόσωπα που τον βοήθησαν. Πάντα θα κάνει πράγματα με τα οποία, πέρα από τον εαυτό του, θα αισθάνεται πως κάνουν περήφανους και αυτούς που πρέπει. Αυτούς που ήταν εκεί στα δύσκολα χρόνια της προσπάθειας να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και φυσικά τον Άγιαξ και τους οπαδούς του που θα χαίρονται για οτιδήποτε θετικό ακούσουν για εκείνον και θα λυπηθούν αν προκύψει οτιδήποτε αρνητικό. Είναι δικό τους παιδί κι έτσι θα παραμείνει...

Hey @ManUtd, Give him the stage at the Theatre of Dreams. #DreamLikeDonny — AFC Ajax (@AFCAjax) September 3, 2020

Ο αριθμός του Νούρι στη φανέλα, στο μεγάλο του βήμα

Δεν είναι ο πρώτος που το κάνει, όμως είναι ακόμα ένας που δεν ξεχνάει από που ξεκίνησε, με ποιους και πόσο θέλει να τιμήσει εκείνους που βάδισαν μαζί του στην προσπάθεια για ποδοσφαιρική εξέλιξη. Κι ας υπήρχε γραμμένο ένα πολύ άσχημο σενάριο για τον Αμπντελάκ Νούρι που δεν μπορεί πλέον να παίξει ποδόσφαιρο και επικοινωνεί ελάχιστα με την οικογένειά του λόγω της εγκεφαλικής βλάβης που έχει υποστεί από το 2017... Ο Φαν ντε Μπεεκ πήρε τη φανέλα με τον αριθμό 34 στη Μάντσε​στερ Γιουνάιτεντ και εξήγησε:

«Ίσως γνωρίζετε την ιστορία οι περισσότεροι... Είναι πολύ καλός μου φίλος που είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο πριν από τρία χρόνια. Είμαστε πολύ κοντά με την οικογένειά του, τους επισκέπτομαι, του μιλάω ακόμα... Ο αδερφός του ο Μο, μου είπε πως του ανέφερε ότι πήρα τον αριθμό του». Μπορεί πλέον να μην είναι τέτοια η απόσταση που να μπορεί να περνάει τα απογεύματα να τον δει και να του πει δυο κουβέντες για να τον αισθάνεται ο Νούρι κοντά του, ωστόσο, ο 23χρονος χαφ του έδειξε ότι θα τον έχει μαζί του, στο μυαλό... και τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

.@Donny_beek6 will wear No. 34 at Man United as a tribute to his friend Appie Nouri, who suffered permanent brain damage after a heart attack in a preseason friendly in 2017. pic.twitter.com/O8CFZMcCQ7 — ESPN FC (@ESPNFC) September 2, 2020

Donny Van de Beek has chosen to wear number 34 shirt at Man Utd as a tribute to former Ajax team mate, Abdelhak Nouri, who suffered brain damage after having a heart attack during a game in 2017. More: https://t.co/ZKEZ1jrTZC pic.twitter.com/QsmGOMhoMK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 2, 2020

«Το “Θέατρο” ιδανικό για ένα από τα καλύτερα παιδιά»

Ο Έντβιν Φαν ντερ Σαρ έπαιξε τον δικό του ρόλο στην απόφαση του Ντόνι Φαν ντε Μπεεκ να πει το «ναι» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα 23 του χρόνια, στο πρώτο πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό του βήμα μακριά από τον Αίαντα. Ο νεαρός μέσος τόνισε πως τόσο ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, όσο και ο Ντάλεϊ Μπλιντ τον «έψησαν» για το μέγεθος του κλαμπ του Μάντσεστερ και όσα θα βιώσει εκεί, με αποτέλεσμα να τον ωθήσουν προς τη θετική απάντηση.

Ο Φαν ντερ Σαρ, με ανοιχτή επιστολή του προς τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, έδειξε τον πολύ διαφορετικό τρόπο που αντιλαμβάνονται στον Άγιαξ το ποδόσφαιρο και την εξέλιξη των παιδιών τους. «Ήταν κομμάτι της ομάδας που έδειξε σε όλο τον κόσμο τις αξίες του Άγιαξ. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε με τα παιδιά μας και τη βελτίωση των νεαρών ποδοσφαιριστών. Το νέο σας αστέρι είναι κομμάτι αυτής της περηφάνειας που αισθανόμαστε και που μας χαρακτηρίζει.

Δεν μας αρέσει που φεύγει, αλλά είναι η ώρα να συνεχίσει να ονειρεύεται. Και στο “Θέατρο” είναι το ιδανικό μέρος για να ονειρευτεί. Πιστέψτε με, το ξέρω πολύ καλά. Να προσέχετε τον Ντόνι μας και να τον βοηθήσετε στα όνειρά του» έγραψε ο νυν εκτελεστικός διευθυντής του Άγιαξ.

​

Από πιτσιρικάκι, σε... ματωμένο «πολεμιστή»

Από μικρό, ξανθό αγόρι που συνόδευε στον αγωνιστικό χώρο τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, χάζευε τον κόσμο και μαγευόταν, στον κομβικό ρόλο που έπαιξε στον σύγχρονο Άγιαξ καταφέρνοντας να πανηγυρίσει τίτλους και να φτάσει μερικά δευτερόλεπτα μακριά από τον τελικό του Champions League το 2019. Από τα μικρά κλιμάκια του Αίαντα και την τρομερή βοήθεια και στήριξη των γονιών του, ακόμα και στις πιο κρύες και βροχερές μέρες όπου ήταν παρόντες για να τον παρακολουθούν και να του προσφέρουν ψυχολογική ανάταση, στην ωριμότητα, το σθένος και την αγάπη για τη φανέλα.

Ακόμα κι έπαιζε με το αίμα να κυλάει στο πρόσωπό του, εκεί είναι που θα έβγαζε την κραυγή του «πολεμιστή» και θα συνέχισε με ακόμα μεγαλύτερη θάρρος. Για τον αγαπημένο του Άγιαξ. Από τις πρώτες δειλές προσπάθειες για γκολ και τις κινήσεις εντός περιοχής μαθαίνοντας από μικρό την ερμηνεία του box-to-box στη θέση που αγωνίζεται, στα γκολ στο Champions League και το θράσος με το οποίο πλέον πατάει σε όλα τα σημεία του αγωνιστικού χώρου και ξέρει να διαβάζει φάσεις και αντίπαλες άμυνες.

Ο Φαν ντε Μπεεκ είναι 23 ετών, ολοκλήρωσε τα «σεμινάρια» που έπρεπε ν' ακολουθήσει στο Άμστερνταμ και πήρε μεταγραφή για να μάθει νέα πράγματα στο Μάντσεστερ. «Μίλησα τις προηγούμενες μέρες με τον Σόλσκιερ, είπαμε αρκετά ποδοσφαιρικά πράγματα και μου εξήγησε το ρόλο που σκέφτεται να μου δώσει στην ομάδα, αναλύοντάς μου και τα δυνατά μου σημεία τα οποία θέλει να εκμεταλλευτεί» τόνισε μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησής του ο Ολλανδός χαφ και πείστηκε πως στη Γιουνάιτεντ, μόνο προς τα πάνω μπορεί να κοιτάζει.

Εξάλλου, έχει τη σωστή νοοτροπία για να το κάνει. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του για το γεγονός πως: «Ξεκινάω πάλι από το μηδέν, αλλά μου αρέσει και είναι ωραίο να βρίσκεσαι στη βάση μιας σκάλας κοιτάζοντας πόσο ψηλά μπορεί να σε φτάσει αυτή...».

These Donny van de Beek goals from his time in the Ajax academy are pic.twitter.com/NYGaNSE2uE — Goal (@goal) September 2, 2020