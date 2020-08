Ποδοσφαιρικά σκάνδαλα σε Μύκονο και Αγία Νάπα! (pics)

Αύγουστος του 2020: Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, περνάει τις χειρότερες διακοπές του στη Μύκονο! Μπουνιές, καβγάς με αστυνομικούς και καταγγελίες για προσπάθεια δωροδοκίας.

Ο Μαγκουάιρ δικάστηκε στη Σύρο και κρίθηκε ένοχος για Συγκεκριμένα κρίθηκε ένοχος για σωματική βλάβη, απόπειρα δωροδοκίας, βία κατά δημόσιων υπαλλήλων και προσβολή.

Ετσι, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή. Πλέον, οι δικηγόροι του έχουν ασκήσει έφεση.

Αυτό δεν είναι το μόνο ποδοσφαιρικό σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο «νησί των ανέμων».

Chelsea star Ross Barkley spotted looking unsteady on his feet while on holiday in Mykonos https://t.co/NGVbI9PeeL

