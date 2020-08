Κάρολ: Τέτοιο γκολ (ίσως) δεν θα το έβαζε ούτε ο Μέσι! (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός σε μια από τις πιο σπάνιες εμπνεύσεις του κι έπειτα από μακρινή μπαλιά της οποίας έγινε αποδέκτης στην περιοχή, πέτυχε ένα γκολ που θα μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα και για το βραβείο Puskas!

Στόπαρε με το στήθος, έκανε μια επαφή με το κεφάλι, άλλαξε παντελώς κατεύθυνση πετώντας τη μπάλα στο αριστερό του και έκανε την προβολή για να τη στείλει στα αντίπαλα δίχτυα!

Για την ιστορία το φιλικό ολοκληρώθηκε στο 3-0 για τις «καρακάξες»...

What a goal!

If Barcelona need a Lionel Messi replacement, Andy Carroll might be their man pic.twitter.com/rTeJFPetJ0

— Goal (@goal) August 26, 2020