Η καριέρα του Νταβίντ Σίλβα στη Μάντσεστερ Σίτι έληξε μετά από δέκα «χρυσά» χρόνια, η μορφή του, όμως, θα βρίσκεται αιώνια στο περιβάλλον του «Etihad».

Ο Ισπανός θρύλος των Σίτιζενς έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη γαλάζια φανέλα στον προημιτελικό του Champions League απέναντι στη Λυών, αλλά δεν θα λείψει από κανέναν φίλο της ομάδας, καθώς από το 2021 το άγαλμα του θα κοσμεί τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου της!

Με επίσημη ανακοίνωση, ο πρόεδρος των Πολιτών, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, αποκάλυψε τα πλάνα για την κατασκευή αγάλματος προς τιμήν του 34χρονου μέσου και της δεκαετούς, ανεκτίμητης προσφοράς του στον σύλλογο, το οποίο θα είναι έτοιμο με το νέο έτος. Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε ήδη στον ίδιο την απόφασή μετά το τελευταίο παιχνίδι της φετινής Premier League απέναντι στη Νόριτς.

Εκτός από το άγαλμα, θα δημιουργηθεί κι ένα αποκλειστικό μωσαϊκό του σε γήπεδο τουι προπονητικού κέντρου, όπως ακριβώς είχε γίνει και με τον Βενσάν Κομπανί μετά το «αντίο» του το 2019.

Chairman Khaldoon Al Mubarak has revealed plans for a tribute statue to @21LVA to be installed outside the Etihad, while a training pitch with bespoke mosaic will also be dedicated to El Mago at the City Football Academy.

Full interview

#ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) August 17, 2020