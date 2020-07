Ο Χέντερσον δακρύζει ακούγοντας αποθεωτικά σχόλια από τον Κλοπ (vid)

Ο «Χέντο» έγραψε ιστορία, όντας ο πρώτος αρχηγός των «κόκκινων» που σηκώνει ψηλά το τρόπαιο της Premier League, οδηγώντας την ομάδα στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 30 χρόνια.

Αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν και από την Ένωση Συντακτών Ποδοσφαίρου για όσα έκανε εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου επιδεικνύοντας και την τρομερή ανθρωπιά και ευαισθησία του στους δύσκολους μήνες του lockdown και της έξαρσης του κορονοϊού.

Ο Κλοπ, με τη βοήθεια χορηγού εταιρείας, του είχε ετοιμάσει ένα βίντεο όπου τον αποθέωνε και ο Χέντερσον με το ζόρι συγκράτησε τα δάκρυά του...

«Ένα μεγάλο ερώτημα στο ποδόσφαιρο είναι για τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν ποδοσφαιριστή. Είναι το ταλέντο ή είναι η νοοτροπία; Το θέμα είναι πως δίχως ταλέντο δεν είσαι τίποτα, δίχως νοοτροπία θα παραμείνεις ένα ταλέντο. Με σένα, είναι το απόλυτο παράδειγμα του συνδυασμού αυτών των δύο στοιχείων που κάνουν τη διαφορά. Ποιος να το φανταζόταν πως ένα νεαρό παιδί από τη Σάντερλαντ με μεγάλα όνειρα, θα φτάσει να είναι ο καλύτερος παίκτης της Premier League. Ίσως να μην το φανταζόσουν, αλλά ξέρω ότι έχεις αυτοπεποίθηση και έχεις μεγάλα όνειρα.

Τώρα είναι η στιγμή που όλοι είδαν πόσο μεγάλος παίκτης είσαι, πόσο υπέροχος άνθρωπος είσαι, τι χαρακτήρα έχεις, ξέρω τι άνθρωπος είσαι και πόσα αξίζεις. Συγχαρητήρια, αξίζεις όλα αυτά. Είχες τρομερή χρονιά και έχεις τρομερή καριέρα και έχεις ακόμα να περιμένεις πολλά ακόμα. Απόλαυσε τις στιγμές. Ουάου, είσαι ο κορυφαίος στην Premier League...» ανέφερε ο Kloppo.

Ο captain των Πρωταθλητών εξήγησε γιατί συγκινήθηκε λέγοντας: «Δεν θα ήμουν πουθενά χωρίς εκείνον και το ξέρει, ξέρει πολύ καλά τι έχω περάσει...».

Newly-crowned @theofficialfwa Footballer of the Year @JHenderson gets emotional when he watches the video of Jurgen Klopp's heartfelt message #beINPL #LFC #FOtY20 pic.twitter.com/Vx1NpvmPjd

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 24, 2020