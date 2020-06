Έβερτον - Λίβερπουλ: Ενώ όλοι γονάτιζαν για τον Φλόιντ, ο Μανέ έκανε σπριντ! (vid)

Θα έπρεπε να το έχει εμπεδώσει μετά από ουκ ολίγα ματς στην επανέναρξη της Premier League, αλλά ο Σαντιό Μανέ μάλλον αφαιρέθηκε στο ξεκίνημα του Λίβερπουλ-Έβερτον.

Κι αυτό διότι ενώ όλοι γονάτισαν στις θέσεις τους ως είθισται προς τιμήν του Τζορτζ Φλόιντ και του #BlackLivesMatter, εκείνος σπρίνταρε με το μυαλό στο αγωνιστικό σκέλος.

Το άκυρο restart του Μανέ έγινε αμέσως viral και το twitter δεν άργησε να πάρει «φωτιά», τρολάροντας τον Σενεγαλέζο εξτρέμ, με τους χρήστες να προσπαθούν να μπουν στο μυαλό του για το τι σκεφτόταν με αυτή του την παράλειψη.

Δείτε τη φάση:

Mane what are you doing.. pic.twitter.com/cForVg5P5F

— Football Fights (@footbalIfights) June 21, 2020