Πέθανε η Κάιλα, η θρυλική μασκότ της Κρίσταλ Πάλας (pic & vid)

Εξώφυλλο σε δίσκο των «Kings Of Leon». Cameo εμφάνιση σε επική ταινία μάχης «Η Τιτανομαχία». Και κάθε εβδομάδα στο γήπεδο της αγαπημένης της ομάδας, να παρακολουθεί τους αγώνες πότε από την εξέδρα, από την οροφή, ακόμα και από τα δοκάρια.

Η ζωή της Κάιλα, του εμβληματικού αετού της Κρίσταλ Πάλας, ήταν γεμάτη περιπέτεια κι έτσι η είδηση του χαμού της ήταν λογικό να στενοχωρέσει άπαντες τους φιλάθλους, όχι μόνο των Λονδρέζων αλλά και γενικά στο Νησί.

Στα 29 της χρόνια, η Κάιλα που ανήκει στο είδος φαλακρών αετών, άφησε την τελευταία της πνοή μετά από έμφραγμα και ενώ ταλαιπωρούνταν από αρθρίτιδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αυτό, όμως, δεν τη σταματούσε από το να επισκέπτεται τακτικά το «Σέλχαρστ Παρκ» για μια δεκαετία, με τον κόσμο να την αγαπά τόσο που ο σύλλογος την έχρισε ως επίσημη μασκότ του κλαμπ το 2015.

We are deeply saddened to hear that Kayla has passed away.

We will miss her sorely.#CPFC pic.twitter.com/tYMpRe6NOp

— Crystal Palace F.C. (H) (@CPFC) June 19, 2020