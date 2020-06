Άστον Βίλα – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Το συγκινητικό «αντίο» στον πατέρα του προπονητή που πέθανε από κορονοϊό (pic)

Το «Βίλα Παρκ» θα είναι για πάντα το σπίτι του Ρον Σμιθ, πατέρα του προπονητή της Άστον Βίλα, Ντιν, ο οποίος πέθανε από τον κορονοϊό σε ηλικία 79 ετών, πριν από λίγες ημέρες.

Ο Ρον Σμιθ ανήκε στο προσωπικό ασφαλείας του συλλόγου, ο οποίος τον τίμησε τοποθετώντας το πορτοκαλί γιλέκο που φορούσε όταν εργαζόταν, μαζί με τα αρχικά του (RS) και τα χρόνια που πρόλαβε να ζήσει...

Aston Villa manager Dean Smith's father, Ron, was a steward at Aston Villa. He died from coronavirus this year.

The club pay tribute to him during their returning Premier League match vs. Sheffield United. pic.twitter.com/6aANCdy2Rm

— B/R Football (@brfootball) June 17, 2020