Παρά την κλειστή πόρτα που αντίκρισε στην γεμάτη αποφασιστικότητα ενέργεια που έκανε ο 22χρονος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας φροντίσει για εκατομμύρια παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τελικά η μεγάλη νίκη ήρθε!

Η Κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον παρά την αρχική της άρνηση, αντίκρισε την ενότητα του κόσμου και την τεράστια στήριξη που απόλαυσε ο Μάρκους Ράσφορντ, με αποτέλεσμα ν' αλλάξει την απόφαση.

Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα παρέχονται τα δωρεάν γεύματα προς τα σχολεία για τα παιδιά, με τον Άγγλο επιθετικό να έχει φροντίσει για όλους τους πιτσιρικάδες και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα για εκατομμύρια σπίτια!

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020