To καταπληκτικό γράμμα του Ράσφορντ στους βουλευτές και το «όχι» του Μπόρις Τζόνσον!

Σε μία εποχή που οι “φωνές” δεν πνίγονται όπως παλιά, σε μια εποχή που η αδικία μεγαλώνει και οι δρόμοι γεμίζουν βία, οι αθλητές πρέπει να γίνονται μπροστάρηδες για την καταπολέμησή της. Αδικίες υπάρχουν παντού στον κόσμο, όμως στον πλανήτη υπάρχουν και αθλητές που εμπνέουν με τη μαχητικότητά τους. Υψώνουν τη γροθιά τους και στέλνουν ηχηρό μήνυμα! Ο Μάρκους Ράσφορντ είναι ένας από αυτούς και μια επιστολή προς την Κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας προκάλεσε σάλο στο Νησί και όχι μόνο. Ο 22χρονος σταρ της Γιουνάιτεντ κάλεσε το Κοινοβούλιο να συνειδητοποιήσει τα προβλήματα πολλών φτωχών οικογενειών και πάνω απ' όλα, το γεγονός ότι πολλά παιδιά έμειναν χωρίς κουπόνια γεύματος με το κλείσιμο των σχολείων.

He’s helped get 3 million meals to vulnerable kids in the UK and now he’s written to the government calling on MPs to keep free school meal vouchers going in England over the summer#BBCBreakfast exclusive with @MarcusRashford this morning #maketheUturn pic.twitter.com/SNEyCpP5ny

— Dan Walker (@mrdanwalker) June 15, 2020