Ράσφορντ: «Σκέψου τους γονείς που δεν έχουν να δώσουν γάλα στα παιδιά τους...»! (pics)

Ο 22χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας έχει κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του κόσμου με όσα προσπαθεί να κάνει το τελευταίο διάστημα αλλά και με την ανοιχτή επιστολή του προς την Κυβέρνηση για τη συνέχιση της προσφοράς των δωρεάν γευμάτων στα σχολεία...

«Όταν ξυπνάς το πρωί και κάνεις ένα ντουζ, για ένα δευτερόλεπτο σκέψου τους γονείς εκείνους που δεν έχουν νερό γιατί τους το έκοψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Όταν ανοίγεις τη μηχανή να φτιάξεις ένα τσάι ή έναν καφέ, σκέψου τους γονείς που έπρεπε να ρυθμίσουν τους λογαριασμούς τους για τις οφειλές έχοντας χάσει τις δουλειές τους από την πανδημία.

Όταν ανοίγεις το ψυγείο να πιεις λίγο γάλα, σταμάτα και σκέψου ότι οι γονείς τουλάχιστον 200.000 παιδιών δεν έχουν τίποτα στο δικό τους ψυγείο...» έγραψε ο Ράσφορντ το πρωί της Τρίτης στα social media...

3. And when you head to the fridge to grab the milk, stop and recognise that parents of at least 200,000 children across the country this morning are waking up to empty shelving #maketheuturn

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020