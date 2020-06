Από την αναφορά του για την...αγάπη των Άγγλων προς τον στοιχηματισμό στο ποδόσφαιρο, στις ακατάλληλες λέξεις αφού δεν υπολογίζει ότι απευθύνεται μπροστά σε κάμερες, μέχρι και στον... έρωτα για τον τρομερή φωνή του μεταφραστή!

Ενίοτε γκρεμίζει και τα μικρόφωνα, ενώ έχει απειλήσει πως αν η διοίκηση της Λίβερπουλ βάλει κάμερα στ' αποδυτήρια όπως το έκανε η Ζάλτσμπουργκ στον μεταξύ τους αγώνα για το Champions League, θα παραιτηθεί!

Ripping into Jose Mourinho's press conferences.

Threatening to walk out because of LFCTV.

Flirting with the translator.

The best of Jurgen Klopp's time at @LFC so far on his 53rd birthday! pic.twitter.com/02WR0wRalr

