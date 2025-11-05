Ο Κάραγκερ υπερασπίζεται τους φιλάθλους της Λίβερπουλ: «Τους καταλαβαίνω απόλυτα, νιώθουν ότι ο Τρεντ τους παραπλάνησε»

Ο Τζέιμι Κάραγκερ υπερασπίστηκε τους φιλάθλους της Λίβερπουλ για τον τρόπο που «υποδέχτηκαν» τον Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ στο Άνφιλντ.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λίβερπουλ για 16 ολόκληρα χρόνια, από το 1996 έως το 2013, υπερασπίστηκε εχθές το βράδυ (04/11) την «εχθρική» υποδοχή που έλαβε ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ κατά την πρώτη του επιστροφή στο Άνφιλντ από τότε που αποχώρησε από τον σύλλογο το καλοκαίρι.

Ο πρώην διεθνής Άγγλος αμυντικός, ο οποίος είναι πλέον επιτυχημένος τηλεοπτικός σχολιαστής, «κατηγόρησε» τον Τρεντ ότι «εξαπάτησε» τους οπαδούς των «reds», μένοντας σιωπηλός για το μέλλον του πριν υπογράψει με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικο αυτό έλαβε χώρα όταν ο Πίτερ Σμάιχελ, ο θρυλικός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και συμπαρουσιαστής πλέον του Κάραγκερ, περιέγραψε την υποδοχή που έλαβε ο Αλεξάντερ-Άρνολντ από τις κερκίδες ως «αηδιαστική».

«Το βρίσκω ενοχλητικό, αηδιαστικό κατά κάποιο τρόπο. Έχει κερδίσει κάθε δύνατο τρόπαιο και έχει αφιερώσει είκοσι χρόνια της καριέρας του σε αυτόν τον σύλλογο. Θα έπρεπε να τον υποδέχονται σαν ήρωα».

Αλλά ο Τζέιμι Κάραγκερ υπερασπιζόμενος τους φιλάθλους της ομάδας απάντησε ότι: «Διαφωνώ με αυτά που είπες. Η αντίδραση που θα λάβει θα είναι αρνητική, αφού ο Τρεντ, κατά τη διάρκεια αυτών των 20 ετών που λες, έπαιζε πάντα σαν να είναι ένας απλός οπαδός στο γήπεδο. Οι οπαδοί στο γήπεδο δεν θα πήγαιναν ποτέ στη Ρεάλ Μαδρίτης δωρεάν. Είναι νέος και έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Αλλά αν αυτά που έχει πει από τότε που έφτασε στη Λίβερπουλ ήταν αλήθεια, ότι δηλαδή η Λίβερπουλ είναι η μόνη ομάδα γι' αυτόν και ότι θέλει να γίνει αρχηγός και θρύλος, τότε είναι λάθος να φεύγεις όταν μόλις έχεις κερδίσει το πρωτάθλημα και έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις περισσότερους τίτλους με την ομάδα σου».

Ο Κάραγκερ επανέλαβε την κριτική του για τον Τρεντ και μετά τη λήξη της αναμέτρησης στην οποία οι γηπεδούχοι επικράτησαν της «βασίλισσας» με 1-0, συμπληρώνοντας πως: «Καταλαβαίνω απόλυτα την αντίδραση των οπαδών. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό επειδή αισθάνονται ότι ο Τρεντ τους έχει παραπλανήσει λίγο κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο και ειδικά τον τελευταίο χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε δώσει καμία συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης ούτε έχει πει τίποτα αναφορικά με το μέλλον του».

🗣️ Jamie Carragher on Trent:



“I totally understand the reaction of the supporters, they feel like they’ve been hoodwinked.”



pic.twitter.com/yQ8LQdUTBD — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) November 5, 2025

Στο πλευρό του νεαρού μπακ πάντως στάθηκε ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά, υπενθυμίζοντας στους φιλάθλους της Λίβερπουλ την αγάπη που τρέφει ο Τρεντ για τον σύλλογο.

«Το ίδιο είχα περάσει και εγώ όταν έφυγα από τη Τσέλσι, ξέρω πως νιώθει. Αλλά οι φίλαθλοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο Τρεντ δεν πήγε σε κάποιον εγχώριο αντίπαλο τους, όπως τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί της Λίβερπουλ ήθελαν τον Τρεντ να είναι ένα παιδί που αγαπάει και υποστηρίζει τον σύλλογο που θα παίζει για πάντα εδώ όπως ο Τζέραρντ, αλλά όλοι έχουμε όνειρα και μερικές φορές θέλουμε να συνεχίσουμε την καριέρα μας σε διαφορετικά πρωταθλήματα και συλλόγους. Νομίζω ότι έκανε το καλύτερο δυνατό για εκείνον και ελπίζω ότι οι οπαδοί θα τον συγχωρήσουν μακροπρόθεσμα».