Αλόνσο: «Το να χάσεις στο Άνφιλντ δεν είναι καταστροφή»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, μετά την ήττα της ομάδας του από την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του.

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε τη Τρίτη (04/11) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επικράτησε με 1-0, με τον Αλέξις ΜακΆλιστερ να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με κεφαλιά στο 61ο λεπτό.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Τσάμπι Αλόνσο, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης εμφανίστηκε ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές από την απόδοση της ομάδας του παρά την ήττα, ενω παραδέχτηκε και την ανωτερότητα του αντιπάλου.

«Η ήττα στο Άνφιλντ δεν είναι καταστροφή. Παίξαμε εναντίον ενός πολύ δυνατού αντιπάλου. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να χάσεις, και αυτή η ήττα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που συνέβη στο Metropolitano. Σήμερα, η εικόνα της ομάδας ήταν καλή, δεν μπορω να ζητήσω κάτι παραπάνω από τους παίκτες μου. Είναι ακόμη η πρώτη φάση του Champions League και μπορούμε να ανακτήσουμε τους χαμένους βαθμούς στις επόμενες αγωνιστικές. Όμως πρέπει να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα για αγώνες αυτού του επιπέδου».

«Στο δεύτερο ημίχρονο, υπήρξε ένα διάστημα δεκαπέντε λεπτών όπου δεχτήκαμε αρκετά κόρνερ και άμεσα φάουλ γύρω από την περιοχή του πέναλτι. Αυτά ήταν περιττά φάουλ και χάσαμε την κυριαρχία του παιχνιδιού εξαιτίας τους. Είναι δυνατοί σε τέτοιες καταστάσεις και τελικά σκόραραν εναντίον μας», δήλωσε ο 43χρόνος τεχνικός.

«Ήταν δύσκολο για εμάς να φτάσουμε στην αμυντική τους γραμμή και να τους δημιουργήσουμε προβλήματα. Προσπάθησα να κρατήσω την ομάδα στο παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε πάρα πολλά φάουλ κοντά στην περιοχή μας. Είχαμε λίγη υστέρηση στο τελευταίο τρίτο και μερικές φορές χάναμε την μπάλα πολύ γρήγορα. Αλλά εδώ, στο Άνφιλντ, μπορείς να χάσεις. Πρέπει να έχεις το κεφάλι σου ψηλά και να παραμείνεις ψύχραιμος», ομολόγησε ο Ισπανός.

H Λίβερπουλ μετά τη χθεσινή της νίκη κόντρα στη «βασίλισσα» έφτασε τους 9 βαθμούς, όσους έχει και η Ρεάλ, και βρίσκεται στη 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ οι «μερένχες» που την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην 5η.