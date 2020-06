Λόβρεν σε Σαλάχ: «Πλήρωσες τη βενζίνη, εμένα θα μου κεράσεις έναν καφέ;» (pic)

Ο Λόβρεν δεν θα άφηνε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία για καζούρα στον καλό του φίλο έπειτα από την ιστορία που ήρθε στην επιφάνεια. Ο «Φαραώ» φαίνεται ότι σταμάτησε σε βενζινάδικο του Σέινσμπουρι στο Λίβερπουλ και εκεί πέρα από το δικό του όχημα, φρόντισε και για τα υπόλοιπα που βρίσκονταν μαζί του στο κατάστημα εκείνη τη στιγμή.

«Ωραία κίνηση, αλλά μπορείς μια φορά τουλάχιστον να μου κεράσεις κι εμένα έναν καφέ; Συνήθως είσαι "σπάγγος" και εξεπλάγην, αλλά όπως και να 'χει ήταν ωραία κίνηση» έγραψε ο Λόβρεν στα social media!

I heard that @MoSalah paid couple of days ago the gas for everyone on the petrol station...Great gesture

But can you pay at least once for me the coffee?? Usually you are tight guy so I am surprised, but anyway well done.

— Dejan lovren (@Dejan06Lovren) June 11, 2020