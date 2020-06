Ο «Φαραώ», όπως αναφέρεται στα social media, με το χαμόγελο στα χείλη σταμάτησε να βάλει βενζίνη σε κατάστημα που συνηθίζει να πηγαίνει όταν θέλει να γεμίσει το ντεπόζιτό του και προέβη σε κίνηση που δεν περίμενε κανείς.

Όπως ενημερώθηκαν οι παρόντες εκείνη τη στιγμή στο βενζινάδικο, ο Σαλάχ πλήρωσε για όλους!

According to reports, Mohamed Salah turned up at a petrol station in Liverpool yesterday and paid for everyone’s fuel.

What a guy pic.twitter.com/EyqsHOm7tZ

— ESPN UK (@ESPNUK) June 11, 2020