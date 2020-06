«Αρκετά! Είμαστε όλοι άνθρωποι! Όλοι μαζί ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί» δηλώνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές του λονδρέζικου κλαμπ αναρτώντας τη φωτογραφία τους στα social media.

Φυσικά το Η είναι από τη λέξη άνθρωπος, Human και κάπως έτσι οι «μπλε» έκαναν κάτι διαφορετικό, αλλά με το ίδιο, πολύ δυνατό νόημα...

Enough is enough. We are all HUMANS. Together we are stronger. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6vPYaOXFiT

— César Azpilicueta (@CesarAzpi) June 2, 2020