Το ζήτημα των γηπέδων που θα χρησιμοποιηθούν για το «Project Restart» αποτέλεσε κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους συλλόγους της Premier League, αλλά από ότι φαίνεται υπάρχει και μια εναλλακτική πρόταση στο «τραπέζι».

Συγκεκριμένα, η επανέναρξη του πρωταθλήματος θα μπορούσε να λάβει χώρα στο εξωτικό τοπίο του Γκέρνζι, ενός μικρού νησιού πολύ κοντά στο κανάλι της Μάγχης, που ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία. Ο κυβερνήτης του νησιού, Γκάβιν Σεντ Πιέρ, προσέφερε το νησί στην PL ώστε να διοργανώσει στα γήπεδά του όλα τα παιχνίδια που απομένουν στη σεζόν και δείχνει να πιστεύει ακράδαντα σε αυτή την προοπτική:

«Αν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία και θα σχεδιάσουμε ένα πλάνο με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι περίπλοκο, ίσως και τρελό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», έγραψε ο Άγγλος πολιτικός στο twitter και... πέταξε το μπαλάκι στην πλευρά της διοργανώτριας αρχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γκέρνζι, που μετρά πληθυσμό 62,792 ατόμων, δεν έχει καταγράψει κανένα κρούσμα κορονοϊού τις τελευταίες 18 μέρες.

Cracking day out today over to Guernsey with flights to and from Southampton, finally get to visit Footes Lane to see @GuernseyFC take on @HawksFCOfficial in the @IsthmianLeague For anybody that hasn’t ventured over yet I can highly recommend it ! #Groundhopping pic.twitter.com/QQ8Vv2F1mS

— Lee Vaughan (@bowbrookshrew) January 12, 2020