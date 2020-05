Ο Αργεντινός τεχνικός της Λιντς που λατρεύεται στην αγγλική πόλη για τον τρόπο με τον οποίο έχει αναμορφώσει τον σύλλογο και προσπαθεί να τον ανεβάσει μέχρι την Premier League, εντοπίστηκε από έναν οπαδό στο δρόμο κι αυτός δεν θα μπορούσε να μην του ζητήσει να βγουν μια φωτογραφία.

Φυσικά οι Selfie στο 2020 είναι πλέον απαγορευμένες όσον αφορά τις αγκαλιές και την κοντινή απόσταση, με τον κόουτς των «παγωνιών» και τον οπαδό να βγάζουν τη φωτογραφία με social distancing.

«Τον ευχαρίστησα για τη σπουδαία δουλειά που κάνει στην ομάδα και μου είπε μου ευχήθηκε να είναι καλά. Μακάρι να μπορούσα να του σφίξω το χέρι...» έγραψε στα social media ο φίλος της Λιντς.

Fantastic to meet Marcelo Bielsa today. (don’t worry I kept 2 metres away)

His face doesn’t show it but he was more than happy to stop for a photo.

He wished me well and I thanked

him for all his hard work at @LUFC.

Wish I could of shook the mans hand. #MOT pic.twitter.com/0EWrskn3Q0

— Ignite Sports Coaching (@ignitesportsco) May 17, 2020