Κορονοϊός: Συγκλονιστικός Κλοπ μέσα από το «Zoom»! (vid)

«Δείχνεις να είσαι σε καλή κατάσταση, αυτό είναι σημαντικό. Έτσι είναι τα αγόρια, έτσι είμαι, και έτσι θα πάμε ξανά και θα επιστρέψουμε», τόνισε ο Κλοπ στην πρώτη συνπμιλία που είχε. Το zoom τον ένωσε και με άλλους φίλους των Reds που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας!

Ο Ντάρεν Σμάιθ, υποβλήθηκε σε επέμβαση εγκεφάλου τον περασμένο Ιανουάριο, και βρίσκεται σε απομόνωση λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας. Ο φίλος της Λίβερπουλ δεν ξέχασε το γκολ του Οριγκί με την Εβερτον και ο Γερμανός απάντησε

«Πανηγύριζα τρεις ή τέσσερις σειρές παρακάτω και κατέληξα στην αγκαλιά του Άλισον. Ήμασταν σε ελαφρώς διαφορετικά μέρη, αλλά αισθανθήκαμε ακριβώς το ίδιο. Αυτό είναι που πρεσβεύει το ποδόσφαιρο. Αυτό που μπορούμε να μοιραστούμε τέτοιες στιγμές και ποτέ να μην τις ξεχνάμε», συμπλήρωσε ο έμπειρος προπονητής.

Μάλιστα, ο Κλοπ κάλεσε τον Σμάιθ, ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε νέα επέμβαση, στο «Άνφιλντ» για να πιούν μαζί μια μπύρα ζητώντας του να παραμείνει δυνατός. «Έχεις μία θαυμάσια οικογένεια γύρω σου και πραγματικά, πραγματικά, ελπίζω να σε δώ σύντομα», πρόσθεσε ο Κλοπ.

Ο Νόα Σμόλγουντ, ένα νεαρό αγόρι που πάσχει από την ασθένεια «Perthes», η οποία επηρεάζει το ισχίο, ήταν ο τρίτος φίλος που είδε τον Κλοπ μέσα από την κάμερα του zoom. «Θα έρθεις στο "Kirby», το νέο μας προπονητικό κέντρο και θα κάνουμε πάσες και θα γνωριστείς με τους παίκτες», είπε στον νεαρό ο Κλοπ.

"What a special night that was. History written."

Jürgen Klopp and Pep Lijnders relive Anfield's greatest comeback in a very special Barcelona watchalong

Available from tomorrow morning on @LFCTV and GO: https://t.co/BxfzKkDE2C

Not to be missed pic.twitter.com/QEbNC6GbWt

Liverpool FC (at ) (@LFC) May 6, 2020