Πολύ κοντά σε Νιούκαστλ ο Ποτσετίνο (pic)

Με το που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον Σαουδαράβων για τη Νιούκαστλ, δεν είναι λίγοι όσοι περιμένουν πως οι... καρακάξες θα αλλάξουν εντελώς επίπεδο. Άλλωστε η Σίτι έδειξε πως αν υπάρχουν λεφτά, έρχονται και οι τίτλοι. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν αρχικά στρέψει το ενδιαφέρον τους στον προπονητή, με την ιστοσελίδα le10sport.com να αναφέρει πως όχι απλά ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο είναι μέσα στους στόχους, αλλά πως βρίσκεται μια ανάσα από το να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Ο Αργεντίνος μετά την Τότεναμ θα μείνει Αγγλία για τη Νιούκαστλ εκτός εξαιρετικού απροόπτου, με τις «καρακάξες« να φορτσάρουν και για τον Καλιντού Κουλιμπαλί, προσφέροντας στον αμυντικό τη Νάπολι 12 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Mauricio Pochettino is now very close to becoming Newcastle United's new manager, according to le10sport pic.twitter.com/PFvLMlsPEd

— Goal (@goal) May 6, 2020