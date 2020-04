«Θα κολλήσουν ποδοσφαιριστές, είναι αναπόφευκτο...» (vid)

Μιλώντας στο TalkSport και τον Τζιμ Γουάιτ, ο Τζόρνταν εξέφρασε όλες τις σκέψεις του και έδειξε πως αυτή τη στιγμή είναι μάταιο να γίνεται οποιοσδήποτε λόγος για ποδόσφαιρο...

«Το καλύτερο σενάριο για εμένα είναι να τελειώσει η σεζόν εδώ. Είμαστε σε απόλυτη αβεβαιότητα. Έχουμε έναν ιο για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Όλοι θα συνεχίσουν να κλωτσούν ο ένας τον άλλον και να φτύνουν και να αφήνουν ο ένας τον ιδρώτα του πάνω στον άλλον όπως συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται να μην νοσήσει ποδοσφαριστής, είναι αναπόφευκτο. Τι θα γίνει τότε; Θα μιλάμε για συλλογική... ανθρωποκτονία; Αυτό θα γίνει;».

“The best case scenario is that we lose this season. We’re in that territory now.”

“It’s inevitable a player will get Infected.”

“If something dreadful happens, what then? Corporate man slaughter?”@SJOpinion10 explains why the Premier League season should be voided. pic.twitter.com/7fcIErXuaQ

