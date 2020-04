Επέστρεψε στις προπονήσεις η Άρσεναλ με κανόνες! (pics)

Οι «κανονιέρηδες» επέστρεψαν σήμερα στο προπονητικό τους κέντρο, ώστε να προετοιμαστούν για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν είναι όπως πριν. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο μπορεί να ξεκίνησαν και πάλι σε φουλ ρυθμούς τις ομαδικές προπονήσεις, ωστόσο θα πρέπει να ακολουθήσουν τις αυστηρές οδηγίες που τους έχουν δοθεί για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Στο προπονητικό κέντρο ανά μία ωρα οι παίκτες θα πηγαίνουν σε γκρουπ των πέντε ατόμων. Μόλις τελειώνει το ένα γκρουπ θα έρχεται το άλλο. Ο Μίκαελ Αρτέτα, θα δουλεύει σε ομάδες των πέντε ποδοσφαιριστών και οι προπονήσεις μπορεί να διαρκούν μέχρι και πέντε ώρες!

Επιπλέον, όταν φθάνουν στην προπόνηση, ο καθένας θα έχει έναν συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης για το αυτοκίνητο του με σαφή σήμανση για να αποφευχθεί η μεταξύ τους επαφή.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κυρίως τρέξιμο και όχι ασκήσεις που θα υπάρχει κίνδυνος να έρθουν οι ποδοσφαιριστές κοντά ο ένας στον άλλον.

