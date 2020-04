Κορονοϊός: Αιωνόβιος οπαδός της Λίβερπουλ βετεράνος του Β’ Π.Π. νίκησε τον Covid-19

Τον ερχόμενο Ιούλιο ο Αλμπερτ Τσέιμπερς θα μπορέσει να σβήσει τα 100 κεράκια από την τούρτα της ζωής του. Οπαδός της Λίβερπουλ από μικρό παιδί και αφού επιβίωσε ως στρατιώτης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατάφερε να ξεγελάσει για ακόμα μία φορά τον θάνατο, βγαίνοντας νικητής και από τη μάχη με τον κορονοϊό. Η ιστορία του αιωνόβιου φίλου των Reds αφήνει μία νότα αισιοδοξίας στη μάχη κατά της πανδημίας του Covid-19.

Some lovely news coming from Doncaster this evening.

Albert Chambers, who will be 100 in July, and a WW2 veteran, has fought off Coronavirus thanks to the help of the team at Tickhill Road Hospital, run by @rdash_nhs. Here he is getting a guard of honour from staff pic.twitter.com/INkBIuTJ5F

— NHS North East & Yorkshire (@NHSNEY) April 9, 2020