Υπάλληλος της Νότιγχαμ Φόρεστ έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό

Ο Κέβιν Ρόουσον ο οποίος ήταν εδώ και 10 χρόνια υπάλληλος ασφαλείας του γηπέδου της Νότιγχαμ εδώ και λίγες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, καθώς είχε βρεθεί θετικός στον Covid-19.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να νικήσει τον φονικό ιό και πριν από λίγες ώρες, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα από την διοίκηση της Νότγιχαμ Φόρεστ, απεβίωσε.

#OneOfOurOwn#NFFC are devastated to confirm that Kevin Rowson, part of the matchday security team for the past 10 years, has sadly passed away after a battle with coronavirus.

We'll miss you, Kev Our thoughts go out to his family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/GeUjGMY1jN

— Nottingham Forest FC (@NFFC) April 7, 2020