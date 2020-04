Ο αμυντικός της Τσέλσι που τη φετινή αγωνιστική περίοδο κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς της Τότεναμ αλλά δεν κατάφερε να βρει το δίκιο του, ξέσπασε για όσα άκουσε από γιατρούς σε τηλεοπτικό σταθμό της γαλλικής τηλεόρασης, γράφοντας στα social media:

«Μου πήρε λίγη ώρα να βρω λόγια γι' αυτούς τους ανθρώπους... Δυο Γάλλοι γιατροί στην τηλεόραση είπαν ότι πρέπει να συνεχιστούν τα πειράματα για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στην Αφρική. Λες και οι Αφρικανοί είναι ζώα! Ντροπή! Είναι ο ρατσισμός στο ανώτατο επίπεδο! Απαίσια τοποθέτηση απέναντι σε ανθρώπους μαύρου χρώματος. Πως γίνεται να το επέτρεψαν αυτό στην τηλεόραση;».

Antonio Rudiger hits out at French doctors who suggested that Africa should be used as a testing site for the coronavirus. pic.twitter.com/wNJVoInuSv

— ESPN UK (@ESPNUK) April 6, 2020