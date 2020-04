Εκμεταλλεύεται τον κορονοϊό και μπαίνει στρατό ο Σον (pic)

Μιας και δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, ο επιθετικός της Τότεναμ επέστρεψε στην χώρα του, ώστε να βρίσκεται κοντά στην οικογένεια του μετά την έξαρση της πανδημίας.

Ο Σον είχε απαλλαχθεί από τη στρατιωτική του θητεία που ήταν δύο χρόνια, όταν είχε κατακτήσει το 2018 το χρυσό μετάλλιο στους Ασιατικούς αγώνες.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα η υποχρέωση που πρέπει να καταταχθεί για τέσσερις εβδομάδες για να ολοκληρώσει και τυπικά την θητεία του.

Ετσι, εκμεταλλευόμενος αυτή την αναστολή των πρωταθλημάτων, ο νεαρός φορ των «σπιρουνιών» πρόκειται να υπηρετήσει αυτό το διάστημα που απαιτείται.

Son Heung-min 'to fulfil military duties' in South Korea during lockdownhttps://t.co/ZkEybbODmD pic.twitter.com/zoc04VuWRV

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 2, 2020