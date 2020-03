Ο Γκάρι Νέβιλ προτείνει λύσεις για να σωθεί το ποδόσφαιρο (pic)

Ο παλαίμαχος Βρετανός μπακ έδωσε πέντε πιθανές λύσεις οι οποίες μπορούν να εξεταστούν από τους αρμόδιους της διοργάνωσης για το μέλλον του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ποιες είναι αυτές;

1. Να ολοκληρωθεί κανονικά η σεζόν φέτος, όταν ξεπεραστεί το πρόβλημα του κορονοίού .

2. Να συμπυκνώσουν τη νέα σεζόν, αν χρειαστεί

3. Η μεταγραφική περίοδος να ξεκινήσει από τον Μάϊο και να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης σεζόν.

4. Επέκταση συμβολαίων των παικτών για να ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά.

5. Χρηματοδοτικά πακέτα σε ομάδες που τα έχουν ανάγκη για να επιβιώσουν.

-finish this season in a short time frame when safe

-condense next season if needed

-open transfer window from May and run it all the way through 20/21 to give clubs agility

-extend player contracts to complete 19/20

-financial packages for clubs in need inc non-league

— Gary Neville (@GNev2) March 28, 2020