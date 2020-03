Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Εμείς στηρίζουμε τη συνέχιση του πρωταθλήματος»!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» σίγουρα δεν ανήκουν στο γκρουπ των ομάδων που φέρονται να έχουν αφεντικά τα οποία αρχίζουν να κάνουν σκέψεις ακύρωσης της φετινής αγωνιστικής περιόδου με συνέπεια να μην πάρει τον τίτλο έπειτα από 30 χρόνια η Λίβερπουλ.

Μέσω της επίσημης ανακοίνωσης για τα διαρκείας, τις ανανεώσεις και την επιστροφή χρημάτων που θα έχουν οι οπαδοί σε περίπτωση που τα ματς που απομένουν γίνουν κεκλεισμένων των θυρών, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκαθαρίζει ότι:

«Ο σύλλογός μας στηρίζει την συνέχιση και ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, του Κυπέλλου Αγγλίας και των διοργανώσεων της UEFA».

Manchester United announce season ticket renewal deadline suspended indefinitely from May 1.

Club still supports intention to finish 2019-20 season but if matches cancelled or staged behind closed doors, reimbursements will be issued. #MUFC pic.twitter.com/AV5Nn3ZpXV

— Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) March 27, 2020