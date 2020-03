Κορονοϊός: Ο Ρόμπερτσον «έσωσε» τις τράπεζες τροφίμων στη Γλασκώβη που κινδύνευαν με «λουκέτο»

Η έξαρση του κορονοϊού πλήττει σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη. Χώρες θρηνούν θύματα καθημερινά, με το ποσοστό να ανεβαίνει διαρκώς.

Στη Σκωτία και συγκεκριμένα στην Γλασκώβη έξι τράπεζες τροφίμων βρέθηκαν στα πρόθυρα πτώχευσης μετά την κρίση της πανδημίας του covid-19.

Παρ' όλα αυτά κατάφεραν να σωθούν χάρη στη δωρεά του αμυντικού της Λίβερπουλ, Αντι Ρόμπερτσον, Βέβαια, η κατάθεση αυτό του τεράστιου ποσού από τον νεαρό οπισθοφύλακα των «Reds» ήταν αρχικά ανώνυμη μιας και ο ίδιος δεν ήθελε να δημοσιευτεί το όνομα του και ύστερα έγινε γνωστό.

«Είναι ένα απίστευτο δώρο και είμαστε ευγνώμονες όλοι μας. Χάρις στον ποδοσφαιριστή και την προσφορά του μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σ' αυτούς που έχουν ανάγκη κιαι δεν υπάρχουν λόγια για να μπορέσουμε νε εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπο του. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, αλλά πάντα φροντίζει να μη δημοσιοποιεί τις φιλανθρωπίες του».

Liverpool's Robertson is believed to be the person behind a massive donation that is keeping six Glasgow food banks afloat amid the coronavirus crisis. https://t.co/DXcGVCUwra pic.twitter.com/BXGlpEiqRq

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) March 23, 2020