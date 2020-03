Κορονοϊός: Η Μάντσεστερ Σίτι μοιράζει γεύματα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα

Οι «πολίτες» αποφάσισαν να δωρίσουν γεύματα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, μετά την ανακοίνωση της αναβολής της Premier League, μετά την έξαρση του Covid-19.

Θυμίζουμε πως η διοίκηση της Σίτι, είχε είχε μεριμνήσει για τις παροχές του εστιατορίου του γηπέδου, πριν τη συγκεκριμένη απόφαση της διοργανώτριας αρχής, για τα παιχνίδια κόντρα στην Μπέρνλι και την Αρσεναλ.

Ετσι, μετά τα νέα μέτρα τα οποία πάρθηκαν, τα γεύματα θα δοθούν σε τοπικά φιλανθρωπικά ιδρύματα.

We've made a number of donations within the local community following the postponement of our Premier League games against Arsenal and Burnley.

Manchester City (@ManCity) March 14, 2020