Ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρόλευκων» και της Νότιγχαμ Φόρεστ νωρίτερα μέσα στην ημέρα ανακοίνωσε πως έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που του συστάθηκαν από τους γιατρούς.

Όπως ήταν λογικό, το θέμα μεταφέρθηκε και στον αγγλικό Τύπο με τους ρεπόρτερ να τονίζουν την παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη και στο ματς της αγγλικής ομάδας την οποία έχει στην κατοχή του, με τη Μίλγουολ, την περασμένη Παρασκευή.

Ο Ματ Λόου, της Daily Telegraph, αναφέρει πως ο Έλληνας επιχειρηματίας είχε και χειραψία με κάθε μέλος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά την παρουσία του στο πρόσφατο παιχνίδι με τα «λιοντάρια»...

Όσον αφορά στον Ολυμπιακό, άπαντες θα υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις ενόψει και του αγώνα με τη Γουλβς την Πέμπτη για το Europa League...

Also told Marinakis shook hands with the entire Nottingham Forest squad on Friday night. https://t.co/cDbVi5ksqR

— Matt Law (@Matt_Law_DT) March 10, 2020