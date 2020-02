Η Γουλβς έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Λέστερ το βράδυ της Παρασκευής στο «Μολινό», με την ομάδα του Νούνο Σάντο να βλέπει τον VAR να της ακυρώνει γκολ για οφσάιντ ελάχιστων εκατοστών στην δημιουργία της φάσης όπου σκόραρε ο Μπολί.

Ο αρχηγός των «λύκων», Κόνορ Κόουντι πλησίασε τον ρέφερι της αναμέτρησης, Μάικ Ντιν, στην ανάπαυλα καθώς πήγαιναν στ' αποδυτήρια και ρωτούσε ποιος ήταν εκτεθειμένος, δίχως να πάρει απάντηση.

«Δεν ξέρω, μου το είπαν στ' ακουστικό» του έλεγε ο Ντιν, για να συνεχίσει ο ποδοσφαιριστής εκνευρισμένος: «Κανείς δεν ξέρει και διευθύνεις ένα ματς δίχως να ξέρεις τι γίνεται;».

Just when I thought my love and respect for Coady couldn’t get any higher #wolves #wwfc

