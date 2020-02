Ο Πορτογάλος κόουτς της Τότεναμ τα πήρε όλα με τη μηχανή και εμφανίστηκε τρομερά ανανεωμένος, περιμένοντας πλέον να δυναμώσει ξανά το μαλλί του και να γίνει όπως το θέλει.

Μιλώντας στο SkySports για την απόφαση που πήρε, το θέμα ήταν πολύ πιο απλό απ' όσο ίσως θα είχε σκεφτεί και ο κόσμος για όλα φταίει το γεγονός πως... αποιμήθηκε!

«Ορισμένες φορές το κάνω γιατί μου αρέσει να αισθάνομαι τον κρύο καιρό της Αγγλίας και ν' αλλάζω εμφάνιση. Αυτή τη φορά, όμως, αποκοιμήθηκα και μετά δεν μου άρεσαν τα μαλλιά μου, οπότε είπα στον κομμωτή να τα πάρει όλα...» ήταν η ατάκα του Ζοσέ!

Jose Mourinho explains why he decided to go bald pic.twitter.com/OoAqdJmnhM

— Football Daily (@footballdaily) February 10, 2020