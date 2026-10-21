To βλέμμα του Τσιτσιπά στους «8»!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο Almaty Open και επόμενος αντίπαλός του είναι ο Μιχαΐλ Κουκούσκιν (17:30).

Ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο 250άρι τουρνουά της ATP στο Καζακστάν, όπου επέστρεψε για πρώτη φορά μετά το 2022, έστω κι αν χρειάστηκε τρία σετ για να κάμψει την αντίσταση του Αμερικανού Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς.

Το Νο82 της κατάταξης απάντησε στο πρώτο κερδισμένο σετ του Τσιτσιπά που ήρθε έπειτα από τάι μπρέικ (7-6) καθώς νωρίτερα δεν είχε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για break.

Ο Αμερικανός πήρε το δεύτερο σετ με 3-6 για να ισοφαρίσει, ωστόσο η απάντηση του «γαλανόλευκου» άσου ήταν δυναμική με 6-3 επίσης για να τσεκάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο.

Επόμενη πρόκληση για τον Έλληνα άσο είναι η μονομαχία με τον «γηπεδούχο» Καζάκο, Μιχαΐλ Κουκούσκιν, με φόντο τον τρίτο γύρο και τα προημιτελικά του τουρνουά.

Η ελληνική κυριαρχία στο συγκεκριμένο ζευγάρι είναι δεδομένη με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και μάλιστα η πιο πρόσφατη ήταν ξανά… εκτός έδρας, στην Αστάνα το 2022.

Η καλή εκκίνηση για τον Στέφανο είναι ζητούμενο ώστε να μπουν οι βάσεις για τη νίκη-πρόκριση χωρίς να δώσει δικαιώματα. Στο 1.23 να συνδυαστεί η νίκη με 2-0 σετ στην αναμέτρηση του Αλμάτι.

Η πίεση του Έλληνα πρωταθλητή από το σερβίς είναι σημαντικός παράγοντας για να μετουσιώσει την ανωτερότητά του σε άμεσους πόντους. Στο. 1.85 προσφέρονται οι Over 8.5 άσοι του Τσιτσιπά στον αγώνα για τον δεύτερο γύρο του Almaty Open.

Τέλος, ανάμεσα στις 120+ προσφερόμενες αγορές, μπορεί κάποιος να βρει συνδυαστικά στοιχήματα, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (σερβίς, άσοι, break κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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