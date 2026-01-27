Έβερτον - Λιντς 1-1: Πήραν ανάσα οι φιλοξενούμενοι
Η Λιντς είχε ένα εντυπωσιακό α' μέρος, όπου προηγήθηκε, έχασε ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να σφραγίσει τη νίκη. Η Εβερτον αντέδρασε στην επανάληψη και έφτασε στο γκολ της ισοφάρισης. Στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη οι φιλοξενούμενοι, στο -3 από την εξάδα τα Ζαχαρωτά. Τα Παγώνια μπήκαν πιο δυνατά, πίεσαν και έκαναν το 1-0 στο 28ο λεπτό με το πλασέ του Τζάστιν. Λίγο αργότερα ο Κάλβερτ - Λιούιν βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν και στο 76' ο Μπάρι έφερε το ματς στα ίσα. Στην επόμενη φάση τα Ζαχαρωτά είχαν δοκάρι με τον Εντιαγέ.
