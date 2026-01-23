Άστον Βίλα: Εντάσσει στο δυναμικό της τον Έιμπραχαμ
Η Άστον Βίλα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Τάμι Έιμπραχαμ από την Μπεσίκτας, αντί 21 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους.
Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Villans θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον έμπειρο Άγγλο, μια δυνατή κίνηση στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Ο Έιμπραχαμ τη φετινή σεζόν μετράει με την τουρκική ομάδα 13 γκολ σε 26 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει μοιράσει και τρεις ασίστ.
Ο 28χρονος επιθετικός επιστρέφει στην Premier League, όπου είχε αγωνιστεί στην Τσέλσι ως δανεικός από τους Villans. Επίσης είχε αγωνιστεί και στην Serie A με την φανέλα της Μίλαν και της Ρόμα. H ομάδα του Ουνάι Έμερι κάνει μια εξαιρετική σεζόν φέτος, καθώς κατέχει την 3η θέση στο αγγλικό πρωτάθλημα, ενώ έχει προκριθεί και στην νοκ άουτ φάση του Europa League.
🚨🟣🔵 Tammy Abraham to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in principle with Besiktas after personal terms done days ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026
€21m plus add-ons, Yasin Özcan will be also included as part of the agreement.#AVFC in Turkey now with their directors to formally seal the deal. pic.twitter.com/QFtpktHZ6z
