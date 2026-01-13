Η Τότεναμ συμφώνησε με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την μεταγραφή του Κόνορ Γκάλαχερ μέχρι το 2031.

Ο Κόνορ Γκάλαχερ επιστρέφει στην Premier League για λογαριασμό της Τότεναμ, καθώς η ομάδα συμφώνησε με την Ατλέτικο Μαδρίτης με το deal να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Σπερς ήθελαν να ενισχύσουν την μεσαία τους γραμμή ειδικά μετά τον τραυματισμό του Ροντρίγκο Μπενταγκούρ, που θα μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες. Σύμφωνα με τον «Guardian», η ομάδα του Τόμας Φρανκ πρόλαβε την Άστον Βίλα και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ομάδες που επίσης είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο με την Τότεναμ μέχρι το 2031.

Ο Γκάλαχερ μετακόμισε στην Ισπανία από την Τσέλσι το 2024, με την Τότεναμ να αναμένεται να πληρώσει περίπου περίπου 29 εκατ. ευρώ προκαταβολικά. Εκτιμάται ότι τα μπόνους θα μπορούσαν να ανεβάσουν το συνολικό ποσό στα περίπου 39 εκατ. ευρώ που είχε καταβάλει η Ατλέτικο Μαδρίτης στην Τσέλσι.

Με τη φανέλα των Ροχιμπλάνκος, τη φετινή σεζόν, αγωνίστηκε 27 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μετράει τρία γκολ και μία ασίστ.