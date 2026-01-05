Η Γιουνάιτεντ σαν... περιφερόμενος θίασος

Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχει πάρει κάθε μεγάλη απόφαση λάθος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η τελευταία απόλυση δείχνει πως είναι επιρρεπής στον πανικό...

Όσο εκκωφαντική κι αν φαίνεται η απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην πραγματικότητα είναι απολύτως σύμφωνη με το προφίλ ιδιοκτητών που ειδικεύονται στο να υπόσχονται τα πάντα και στο τέλος να αθετούν. Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχει αποδείξει το… αλάθητο ένστικτό του στο ποδόσφαιρο: είτε επεκτείνοντας το συμβόλαιο του Έρικ τεν Χαγκ για να τον απολύσει τρεις μήνες αργότερα, είτε πληρώνοντας στη Νιούκαστλ 4 εκατ. λίρες για τον «κορυφαίο στην κατηγορία του» Νταν Άσγουορθ και ξεφορτώνοντάς τον μετά από μόλις 15 αγωνιστικές.

Τώρα ο Αμορίμ, ένας άνθρωπος για τον οποίο ο Ράτκλιφ προέβλεπε φέτος ότι θα μείνει στο Όλντ Τράφορντ «για πολύ καιρό», ανακάλυψε πως οι διαβεβαιώσεις του δισεκατομμυριούχου δεν έχουν και μεγάλη βαρύτητα. Ο Ράτκλιφ μπορεί στις επειχειρηματικές του δραστηριότητες να είναι κορυφαίος, όμως στη Γιουνάιτεντ το μοναδικό του διακριτικό γνώρισμα είναι ότι λέει ένα πράγμα και κάνει το ακριβώς αντίθετο. Μόλις πρόσφατα έδινε στον Αμορίμ τρία χρόνια για να αποδείξει την αξία του. Αυτή η υπόσχεση δεν άντεξε ούτε τρεις μήνες. Κάποιοι θα πουν πως η ομάδα - πρότυπο της Premier League έχει εξελιχθεί σε έναν... περιφερόμενο θίασο.

Για έναν άνθρωπο που επιμένει ότι ακολουθεί μια συνεκτική στρατηγική, ο Ράτκλιφ έχει δείξει με τον τρόπο που χειρίστηκε τον Αμορίμ ότι πανικοβάλλεται εύκολα. Επιπλέον, φαίνεται να μην έχει κανένα ένστικτο για το πότε πρέπει πραγματικά να πατήσει τη σκανδάλη. Η σωστή στιγμή για την απομάκρυνση του Αμορίμ ήταν μετά τον περσινό τελικό του Europa League στο Μπιλμπάο, όπου η Γιουνάιτεντ λύγισε απέναντι σε μια κακή Τότεναμ. Αντί γι’ αυτό, ο Ράτκλιφ τον στήριξε με 225 εκατ. λίρες στη θερινή μεταγραφική περίοδο, τον είδε να οδηγεί την ομάδα στο κατώφλι της εξόδου στο Champions League φέτος, για να πετάξει όλο το εγχείρημα στα σκουπίδια με τα πρώτα σημάδια σύγκρουσης εξουσίας, χωρίς κανένα σχέδιο για το πώς θα ξεκινήσει ξανά.

Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά παρόμοια λάθη εμφανίζονται ξανά και ξανά. Και η μοίρα του Αμορίμ θυμίζει έντονα όσα συνέβησαν με τον Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός παρέμεινε στη θέση του όταν ο Ράτκλιφ άφησε τη συγκίνηση από την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας να επηρεάσει την κρίση του, για να απομακρυνθεί μόλις τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα άρχισαν ξανά να επιδεινώνονται.. Αυτός ο φαύλος κύκλος, όπου ο Βρετανός παριστάνει τον σκληρό, αλλά χάνει το κουράγιο του στις πραγματικά κρίσιμες στιγμές, απειλεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων στις μεθόδους του.

Αν ο Ράτκλιφ είναι τόσο αμείλικτος στην εξάλειψη των περιττών εξόδων, πώς γίνεται να συνεχίζει να κάνει τόσο αχρείαστα ακριβλά λάθη; Ο κακός συγχρονισμός στις αποχωρήσεις του Τεν Χαγκ και στη συνέχεια του Άσγουορθ κόστισε στη Γιουνάιτεντ πάνω από 25 εκατ. λίρες. Τώρα ένα εξίσου εξωφρενικό πακέτο αποζημίωσης περιμένει τον Αμορίμ, του οποίου ο ετήσιος μισθός των 6,5 εκατ. λιρών υποτίθεται ότι θα τον κρατούσε έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Όσο κι αν ο Ράτκλιφ συνηθίζει, όταν τον βολεύει, να εκδίδει δηλώσεις στήριξης προς τους προπονητές του, το συνολικό του αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο δείχνει έναν άνθρωπο απελπιστικά ανυπόμονο. Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος γνώριζε για τον Αμορίμ από την αρχή πως πρόκειται για μια ισχυρή προσωπικότητα, δεμένη με ένα άκαμπτο τακτικό σύστημα. Κι όμως, τώρα τον πέταξε στην άκρη για ακριβώς τους ίδιους λόγους.

Δημιουργείται η εντύπωση ότι ο Ράτκλιφ, παρά τις εντυπωσιακές επιχειρηματικές του επιτυχίες, δεν έχει την παραμικρή ιδέα πώς να επαναφέρει το καράβι της Γιουνάιτεντ σε σταθερή πορεία. Για τους φιλάθλους που ελπίζουν απεγνωσμένα σε μια νέα αρχή, η απόλυση του Αμορίμ τη δεδομένη χρονική στιγμή και με αυτό το υλικό μόνο με μαεστρική κίνηση δεν μοιάζει…

