Την επιστροφή του Πασκάλ Γκρος ανακοίνωσε η Μπράιτον, με τον Γερμανό να επιστρέφει στην Αγγλία μετά από 1,5 σεζόν στη Ντόρτμουντ.

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Πασκάλ Γκρος στη Ντόρτμουντ, καθώς ο Γερμανός δεν άντεξε για πολύ καιρό μακριά από το ποδοσφαιρικό του «σπίτι». 18 μήνες μετά την παρουσία του στη Βεστφαλία, ο Γερμανός επιστρέφει ξανά στη Μπράιτον με την οποία βίωσε τα καλύτερα χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο Γκρος πέρασε επτά ολόκληρα χρόνια στους Γλάρους με τους οποίους κατάφερε να εκτοξεύσει τις μετοχές του και να καθιερωθεί ανάμεσα στους ελίτ της Premier League. Πίσω στο καλοκαίρι του 2024 πήρε την απόφαση να επαναπατριστεί για χάρη της Ντόρτμουντ, αλλά το «διαζύγιο» με τη Μπράιτον δεν κράτησε για πολύ.

Όπως ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον σύλλογο, ο 34χρονος θα φοράει από εδώ και στο εξής τη φανέλα των Γλάρων με τους οποίους υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την επιστροφή του Πασκάλ Γκρος στην ομάδα με αδιευκρίνιστους όρους και συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027» τονίζεται στην ανακοίνωση, με τους Κωστούλα και Τζίμα να αποκτούν έναν νέο συμπαίκτη.