Η θέση του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο των Λονδρέζων «τρίζει» για τα καλά και τα αγγλικά μέσα παρουσιάζουν τους λόγους πίσω από αυτό.

Το μέλλον του Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της Τσέλσι μόνο βέβαιο δεν είναι για τη νέα χρονιά που μόλις... ξημέρωσε, καθώς η περασμένη τελείωσε με σερί αρνητικών αποτελεσμάτων.

Οι «μπλε» έμειναν στο 2-2 με την Μπόρνμουθ το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου και... έφτασαν τα τρία διαδοχικά ματς χωρίς νίκη στην Premier League, όμως ο συνολικός απολογισμός των μόλις δυο επικρατήσεων σε 9 αγώνες είναι που «βαραίνει» τον Ιταλό τεχνικό.

Το 2026 ξεκινάει με μια άκρως δύσκολη και απαιτητική δοκιμασία για τον Μαρέσκα και τους ποδοσφαιριστές του, καθώς φιλοξενούνται στο «Έτιχαντ» από τη Μάντσεστερ Σίτι (4/1, 19:30) και τα περιθώρια έχουν... στενέψει.

Ο άλλοτε μέσος του Ολυμπιακού δεν διατηρεί και τις καλύτερες σχέσεις με τους ιδιοκτήτες του κλαμπ, κάτι που φάνηκε και από τις -σχετικά πρόσφατες- δηλώσεις μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Έβερτον (2-0, 13/12), λέγοντας ότι οι ημέρες πριν από τον αγώνα ήταν «οι χειρότερες 48 ώρες» της θητείας του στον σύλλογο και ότι «πολλοί άνθρωποι» δεν υποστήριζαν ούτε αυτόν ούτε την ομάδα, δείχνοντας ξεκάθαρα πως κάτι δεν πάει καλά στο εσωτερικό της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας συλλόγων.

Όπως λοιπόν αναφέρουν τα ρεπορτάζ στο Νησί, αυτοί οι δυο (σ.σ. αποτελέσματα και σχέση με διοίκηση) είναι οι βασικοί λόγοι που έχουν θέσει την... καρέκλα του εν αμφιβόλω. Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν πως υπάρχει στήριξη και θα δοθεί χρόνος, όμως δεν αποκλείεται μια ήττα από τη Σίτι ή η παράταση του σερί αποτυχημένων αποτελεσμάτων να αποβεί μοιραία για τον Μαρέσκα.

Τέλος, στο πιο...πρόσφατο update λέγεται ότι ο ίδιος ο Ιταλός είναι έτοιμος να παραιτηθεί, όμως πιθανότατα εντός ημέρας θα υπάρξουν συζητήσεις των δυο πλευρών.