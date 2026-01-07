Τρίτη σερί απώλεια για τη Μάντσεστερ Σίτι που κόλλησε στο 1-1 με τη Μπράιτον και ξέμεινε στο -5 από την κορυφή. Γκέλα η Τσέλσι που λύγισε στην έδρα της Φούλαμ.

Από ισοπαλία σε ισοπαλία η Σίτι και η πρωτιά απομακρύνεται ακόμα περισσότερο για την ομάδα του Γκουαρδιόλα. Η Μάντσεστερ παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Μπράιτον, ήταν η τρίτη διαδοχική και πλέον βρίσκεται στο -5 από την κορυφή, αλλά με ματς περισσότερο (Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Λίβερπουλ). Οι Πολίτες δεν μπόρεσαν να κλειδώσουν τη νίκη απέναντι στην αντίπαλό τους, η οποία παρουσιάστηκε χωρίς τον Κωστούλα. Η Μπράιτον μπήκε δυνατά, πίεσε και στο πρώτο δεκάλεπτο είχε δυο καλές στιγμές, αλλά Γκρος και Καντίογλου νικήθηκαν από τον Ντοναρούμα.

Στο 26’ ήρθε η πρώτη ευκαιρία της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά ο Χάαλαντ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Τελικά, ο Νορβηγός επιθετικός βρήκε το γκολ, καθώς η ομάδα του κέρδισε πέναλτι και στο 41ο λεπτό δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα! Ετσι, έσπασε σερί τριών αγώνων χωρίς γκολ, φτάνοντας παράλληλα τα 150 με τη Σίτι. Το δεύτερο μέρος είχε πολύ γρήγορο ρυθμό. Στο 47’ ο Μπερνάρντο Σίλβα λίγο έλειψε να κάνει το 2-0, ωστόσο η προσπάθειά του βρήκε το δοκάρι της Μπράιτον! Οι Γλάροι δεν τα παράτησαν και στο 60ο λεπτό βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Μιτόμα. Μάλιστα, στο 71' θα μπορούσαν να γυρίσουν την κατάσταση, αλλά ο Γκόμες έχασε μοναδική ευκαιρία. Η Σίτι πίεσε, προσπάθησε να πάρει το προβάδισμα, αλλά ο Χάαλαντ νικήθηκε από τον Φερμπρούχεν.

Νέο ηλεκτροσόκ για την Τσέλσι

Η αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα δεν συνδυάστηκε και με την απαραίτητη άνοδο για την Τσέλσι. Με τον υπηρεσιακό Κάλουμ ΜακΦάρλαν στον πάγκο, οι Μπλε γνώρισαν την ήττα με 2-1 από τη Φούλαμ, ξέμειναν μακριά από τη νίκη για τέταρτη σερί αγωνιστική και περιορίστηκαν στην 7η θέση. Η αποβολή του Κουκουρέγια στο 22΄έριξε από την αρχή του αγώνα στο καναβάτσο την Τσέλσι, η οποία τελικά βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Χιμένες στο 55΄. Στο 72΄ο Ντέλαπ ισοφάρισε προσωρινά, όμως το γκολ του Γουίλσον στο 81΄έδωσε το τρίποντο στους γηπεδούχους.

Χαμένο έδαφος για την Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Μπράιτον και με τη σειρά της κόλλησε στο 0-0 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας που την περιόρισε στην τρίτη θέση της Premier League. Παρά τις προσπάθειες των Villans, το γκολ της νίκης δεν ήρθε ποτέ με την ισβαθμία μαζί με τους Citizens να παραμένει.

Βύθισε την Τότεναμ η Μπόρνμουθ

Νίκη με ανατροπή πανηγύρισε η Μπόρνμουθ, η οποία υπέταξε την Τότεναμ με το χορταστικό 3-2. Παρά το προβάδισμα των Spurs με τον Τελ στο 5΄, η Μπόρνμουθ έφερε τούμπα το ματς πριν από το ημίχρονο με σκόρερ τους Εβαλίνσον (22΄) και Κρούπι (36΄). Στο 78΄η Τότεναμ έφερε το ματς στα ίσα με τον Παλίνια, όμως στο 90΄+5΄ο Σεμένιο έγραψε το 3-2 στο δικό του... αποχαιρετιστήριο δώρο προς τα Κεράσια πριν ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Φουλάρει για Ευρώπη η Μπρέντφορντ

Τριάρα επί της Σάντερλαντ (3-0) και μπρος τις μηχανές για Ευρώπη έβαλε η Μπρέντφορντ. Ο Τιάγκο άνοιξε το σκορ στο 30΄, με τον ίδιο παίκτη να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 (65΄). Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Γιάρμολουκ στο 73΄.

Πήρε βαθμό η Γουλβς

Η Γουλβς εντυπωσιάζει, αφού από τις 30 Δελεμβρίου κι έπειτα δεν έχει ήττα. Η ουραγός της Premier League μετά την ισοπαλία με τη Γιουνάιτεντ και τη νίκη επί της Γουέστ Χαμ κατάφερε να μην ηττηθεί ούτε στην έδρα της Εβερτον, αφού απέσπασε ισοπαλία 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κιν, όμως ο Μανέ έφερε το ματς στα ίσα στο 69'. Οι γηπεδούχοι έμειναν με εννέα παίκτες, αφού ο Κιν αποβλήθηκε στο 83' και ο Γκρίλις στο 90'.

