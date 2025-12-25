Ρομέρο: Κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά από την FA
Η Τότεναμ έζησε ένα βράδυ γεμάτο ένταση στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (1-2) , ενώ ο Κριστιάν Ρομέρο αποβλήθηκε μετά από δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να του ασκηθεί κατηγορία από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA).
Ο Αργεντινός αμυντικός δέχθηκε την πρώτη του κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία προς τον διαιτητή Τζον Μπρουκς, μετά την φάση που ο Χούγκο Εκιτίκε διπλασίασε το προβάδισμα της Λίβερπουλ με κεφαλιά. Παρά την προσπάθεια της Τότεναμ να αντιδράσει με δέκα παίκτες, ο Ρομέρο αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη στο 93' στον Ιμπραχίμα Κονάτε, με αποτέλεσμα την αποβολή του και νέα ένταση στο παιχνίδι.
Μετά την αποβολή του, ο Ρομέρο φέρεται να αρνήθηκε να εγκαταλείψει άμεσα το γήπεδο και να είχε επιθετική συμπεριφορά προς τον διαιτητή, όπως αναφέρει η FA. Το συμβάν έχει προκαλέσει σοβαρές συζητήσεις, ενώ ο ίδιος έχει προθεσμία έως την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου για να απαντήσει στην κατηγορία. Η αποβολή σημαίνει ότι ο αρχηγός των Spurs θα εκτίσει αυτόματα ποινή μίας αγωνιστικής και θα λείψει από το εκτός έδρας παιχνίδι της Τότεναμ με την Κρίσταλ Πάλας στις 28 Δεκεμβρίου.
Χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της FA αναφέρει: «Υποστηρίζεται ότι ο Ρομέρο ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο, καθώς δεν αποχώρησε άμεσα από τον αγωνιστικό χώρο ή/και συμπεριφέρθηκε με αντιπαραθετικό ή/και επιθετικό τρόπο προς τον διαιτητή του αγώνα μετά την αποβολή του».
