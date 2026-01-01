Ο Τόμας Φρανκ σε δηλώσεις του πριν από τον αγώνα με την Μπρέντφορντ στάθηκε στην επιστροφή του στο γήπεδο όπου πέρασε τα περισσότερα χρόνια της προπονητικής του καρίερας.

Η Τότεναμ ταξιδεύει σήμερα στο Δυτικό Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Μπρέντφορντ στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής της Premier League, με μοναδικό στόχο την νίκη και τους πολύτιμους τρεις βαθμούς που θα την φέρουν όλοενα και πιο κοντά στις θέσεις που οδηγούν στα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Ο αγωνάς όμως αυτός πέρα από αγωνιστικό, έχει και μεγάλο ανθρώπινο ενδιαφέρον, καθώς θα είναι η πρώτη φόρα που ο Τόμας Φρανκ θα βρίσκεται στο γήπεδο των «μελισσών» ως αντίπαλος.

Όπως είναι φυσικό, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, οι περισσότερες ερωτήσεις που τέθηκαν στον Δανό τεχνικό των «σπιρουνιών», αφορούσαν κυρίως την μεγάλη αυτη επιστροφή, με τον ίδιο να μην διστάζει να απαντήσει.

«Αυτό δεν θα είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι για εμένα, δεν μπορεί να είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι. Αυτό θα είναι κάτι το μοναδικό. Δεν νομίζω ότι έχω σκεφτεί ξανά τόσο πολύ για ένα παιχνίδι. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που έχω αυτά τα συναισθήματα, γιατί αυτό σημαίνει ότι σήμαινε κάτι για μένα τα εννέα χρόνια που πέρασα στην Μπρέντφορντ, τα επτά ως πρώτος προπονητής».

«Η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπρέντφορντ, οι οπαδοί και ιδιαίτερα οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμουν στενά, έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που βρέθηκα ποτέ σε μια ομάδα και καταφέραμε να πετύχουμε απίστευτα πράγματα μαζί».

Αναφορικά με την τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού ο Φρανκ υπήρξε ειλικρινής στην εκτίμηση του, αναγνωρίζοντας ότι τα πράγματα χρειάζονται αρκετή βελτίωση.

«Είμαστε ανταγωνιστικοί στα παιχνίδια, για παράδειγμα, όπου τα πράγματα δεν πάνε πάντα τέλεια. Αυτό το δείξαμε νομίζω και εναντίον της Κρίσταλ Πάλας. Ήταν μια όμορφη, άσχημη νίκη, αλλά καταφέραμε να αποδράσουμε απο εκεί με ένα πολύ δύσκολο 1-0.»

«Είναι σίγουρα μια ιδιότητα που πρέπει να έχεις αν θέλεις να πετύχεις κάτι μεγάλο. Μετά, φυσικά, το επόμενο βήμα είναι να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια μας. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο εργαζόμαστε πολύ σκληρά».