Τζόνσον: Επίσημη η μεταγραφή του στην Κρίσταλ Πάλας με 39 εκατ. ευρώ
Την πρώτη μεταγραφική της κίνηση για τον Ιανουάριο ολοκλήρωσε η Κρίσταλ Πάλας, προκαλώντας ντόρο στον μαγικό κόσμο της Premier League. Οι Αετοί κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με την Τότεναμ για την απόκτηση του Ουαλού εξτρέμ, Μπρέναν Τζόνσον, σε μια καθοριστική προσθήκη για την επιθετική γραμμή.
Αν και οι δυο ομάδες δεν έχουν επιβεβαιώσει το ποσό της μεταγραφής, ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκάλυψε πως έδωσαν τα χέρια για το ποσό των 39 εκατομμυρίων ευρώ.
Από την πλευρά του ο Τζόνσον έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο κι άλλαξε γειτονιά στο Λονδίνο, σε μια κίνηση που εξέπληξε πολλούς στην Αγγλία.
Τη φετινή περίοδο ο Τζόνσον μέτρησε 21 συμμετοχές με απολογισμό τέσσερα γκολ με τη φανέλα της Τότεναμ, ενώ την προηγούμενη σεζόν πέτυχε το καθοριστικό γκολ στον τελικό του Europa League απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και χάρισε έναν ιστορικό τίτλο στους Spurs μετά από.... ξηρασία 17 ετών.
Brennan Johnson is Palace 🦅 pic.twitter.com/HbKLeEsQfW— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 2, 2026
