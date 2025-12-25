Ο δημοσιογράφος Τζανλούκα Κιάντι αποκάλυψε ότι η Σίτι προσπάθησε να τον απολύσει λόγω ρεπορτάζ του που καταδεικνύουν παράνομες πρακτικές στην υπόθεση των 115 κατηγοριών.

Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως προσπάθειες της Μάντσεστερ Σίτι να καλύψει τυχόν οικονομικές παραβάσεις που φέρεται να διέπραξε σε διάστημα εννέα ετών, από το 2009 έως το 2018. Η υπόθεση αυτή είναι ευρέως γνωστή και αφορά παραβιάσεις σε οικονομικούς κανονισμούς και πιθανή απόκρυψη στοιχείων.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Κιάντι, που εργάζεται στην εφημερίδα «The Echo», η Σίτι προσπάθησε να τον απομακρύνει από τη θέση του, λόγω ρεπορτάζ που αποκάλυπταν παράνομες πρακτικές της. Ο ίδιος μοιράστηκε την εμπειρία του μέσω της πλατφόρμας «Χ», γράφοντας ότι ο σύλλογος ήθελε να τον απολύσει εξαιτίας των δημοσιευμάτων του, τα οποία καταδεικνύουν παρατυπίες στη διαχείριση των οικονομικών του.

Ο Κιάντι τόνισε ότι, λόγω συμβολαίων και νομικών όρων, δεν μπορεί να μιλήσει περαιτέρω για το θέμα για άλλους έξι μήνες. Υποσχέθηκε όμως ότι όταν μπορέσει, θα δημοσιεύσει ένα αναλυτικό και αποκαλυπτικό άρθρο που θα παρουσιάζει τις λανθασμένες πρακτικές της διοίκησης που, όπως λέει, είναι χαρακτηριστικές για κάποιους αγγλικούς συλλόγους.