Μάντσεστερ Σίτι: Δημοσιογράφος καταγγέλλει ότι προσπάθησαν να τον «φιμώσουν» για τις 115 κατηγορίες
Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως προσπάθειες της Μάντσεστερ Σίτι να καλύψει τυχόν οικονομικές παραβάσεις που φέρεται να διέπραξε σε διάστημα εννέα ετών, από το 2009 έως το 2018. Η υπόθεση αυτή είναι ευρέως γνωστή και αφορά παραβιάσεις σε οικονομικούς κανονισμούς και πιθανή απόκρυψη στοιχείων.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Κιάντι, που εργάζεται στην εφημερίδα «The Echo», η Σίτι προσπάθησε να τον απομακρύνει από τη θέση του, λόγω ρεπορτάζ που αποκάλυπταν παράνομες πρακτικές της. Ο ίδιος μοιράστηκε την εμπειρία του μέσω της πλατφόρμας «Χ», γράφοντας ότι ο σύλλογος ήθελε να τον απολύσει εξαιτίας των δημοσιευμάτων του, τα οποία καταδεικνύουν παρατυπίες στη διαχείριση των οικονομικών του.
Ο Κιάντι τόνισε ότι, λόγω συμβολαίων και νομικών όρων, δεν μπορεί να μιλήσει περαιτέρω για το θέμα για άλλους έξι μήνες. Υποσχέθηκε όμως ότι όταν μπορέσει, θα δημοσιεύσει ένα αναλυτικό και αποκαλυπτικό άρθρο που θα παρουσιάζει τις λανθασμένες πρακτικές της διοίκησης που, όπως λέει, είναι χαρακτηριστικές για κάποιους αγγλικούς συλλόγους.
Manchester City tried to get me fired for reporting on their financial malpractice. I’m bound by terms which means I’m unable to discuss for another six months but when I do, it will make a fascinating and worrying piece on the corporate malpractice running English clubs. LC.— Luca Chianti (@GianlucaChianti) December 23, 2025
