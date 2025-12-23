Άρνε Σλοτ:«Το τάκλιν του Φαν ντε Φεν ήταν απερίσκεπτο, είναι μεγάλος ο τραυματισμός του Ίσακ»

Ο Άρνε Σλοτ δεν έκρυψε την απογοήτευση του για τον τραυματισμό του Ίσακ, κατηγορώντας τον Φαν ντε Φεν για ένα τάκλιν που θα κρατήσει τον Σουηδό εκτός για μήνες.

Ο Άρνε Σλοτ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αλεξάντερ Ίσακ στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Τότεναμ (2-1). Ο Ολλανδός τεχνικός παραδέχτηκε ότι ο Σουηδός επιθετικός θα μείνει εκτός για μήνες και χαρακτήρισε ως απερίσκεπτο το τάκλιν του Μίκι φαν ντε Φεν που προκάλεσε τον τραυματισμό.

Η Λίβερπουλ είχε κάθε λόγο να πανηγυρίζει μετά τη νίκη της με 2-1 στο Λονδίνο, με τα γκολ των Ίσακ και Εκιτικέ να δίνουν σημαντική ώθηση στην ομάδα για την τετράδα της Premier League. Ωστόσο, η χαρά κράτησε λίγο, καθώς η σοβαρότητα του τραυματισμού του Σουηδού επιθετικού έφερε έντονη ανησυχία στους Ρεντς.

Ο Ίσακ υποβλήθηκε τη Δευτέρα σε χειρουργική επέμβαση, ενώ τα βρετανικά Μέσα αναφέρουν ότι η επιστροφή του στις προπονήσεις θα αργήσει μήνες. Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, ο Σλοτ αναφέρθηκε με αυστηρότητα στη φάση που προκάλεσε τον τραυματισμό, τονίζοντας ότι ήταν ένα εντελώς απερίσκεπτο τάκλιν από τον αντίπαλο και ότι η ομάδα του χάνει έναν κρίσιμο επιθετικό σε μια σημαντική στιγμή της σεζόν.

🗣️ Arne Slot provides an update on how long Alexander Isak will be out of action for... pic.twitter.com/sc6aDFyjaj — Premier League (@premierleague) December 23, 2025

Αναλυτικά ο 47χρονος τεχνικός ανέφερε: «Θα είναι ένας μεγάλος τραυματισμός που θα τον κρατήσει για μήνες εκτός. Είναι μεγάλη απογοήτευση για εκείνον και ως αποτέλεσμα για εμάς. Το τάκλιν που έγινε εις βάρος του ήταν απερίσκεπτο. Το τάκλιν του Φαν ντε Φεν, εάν το κάνεις 10 φορές, νομίζω πωςκαι στις 10 φορές υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να τραυματιστεί σοβαρά ένας ποδοσφαιριστής».