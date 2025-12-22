Λίβερπουλ: Κάταγμα ο Ίσακ, εκτός για μερικούς μήνες
Με τον χειρότερο τρόπο φεύγει το 2025 για τον Αλεξάντερ Ίσακ, την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ, αφού κόστισε περί τα 145 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.
Ο Σουηδός στράικερ μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχει δικαιολογήσει στο χορτάρι αυτό το ποσό, ωστόσο η ατυχία θα του στερήσει τη δυνατότητα να το πράξει το προσεχές διάστημα.
Δείτε ΕπίσηςΤότεναμ - Λίβερπουλ 1-2: «Εργοδηγοί» οι κυνηγοί
Στο εκτός έδρας ματς του Σαββάτου (20/12, 1-2) με την Τότεναμ, ο 26χρονος τραυματίστηκε μετά από τάκλιν του Φαν Ντε Βεν, έχοντας μόλις σκοράρει για το 1-1 (εκείνη τη στιγμή) της ομάδας του. Αυτό ήταν το 3ο γκολ του Ίσακ σε 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους ''Reds'' και το επόμενο θα αργήσει να έρθει.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα αγγλικά μέσα, ο Σουηδός έχει υποστεί κάταγμα στο αριστερό πόδι και αναμένεται να λείψει από τα γήπεδα για μερικούς μήνες, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί το ακριβές διάστημα απουσίας του.
🚨🏥 Alexander Isak with suspected leg break with fears of fracture to left side. He will be out for several months.— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) December 22, 2025
[@David_Ornstein] pic.twitter.com/0rURZ4ujCQ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.