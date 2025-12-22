Ο Σουηδός επιθετικός τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Τότεναμ (1-2, 20/12) και τα νέα δεν είναι τα καλύτερα για τον Άρνε Σλοτ.

Με τον χειρότερο τρόπο φεύγει το 2025 για τον Αλεξάντερ Ίσακ, την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ, αφού κόστισε περί τα 145 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Σουηδός στράικερ μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχει δικαιολογήσει στο χορτάρι αυτό το ποσό, ωστόσο η ατυχία θα του στερήσει τη δυνατότητα να το πράξει το προσεχές διάστημα.

Στο εκτός έδρας ματς του Σαββάτου (20/12, 1-2) με την Τότεναμ, ο 26χρονος τραυματίστηκε μετά από τάκλιν του Φαν Ντε Βεν, έχοντας μόλις σκοράρει για το 1-1 (εκείνη τη στιγμή) της ομάδας του. Αυτό ήταν το 3ο γκολ του Ίσακ σε 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους ''Reds'' και το επόμενο θα αργήσει να έρθει.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα αγγλικά μέσα, ο Σουηδός έχει υποστεί κάταγμα στο αριστερό πόδι και αναμένεται να λείψει από τα γήπεδα για μερικούς μήνες, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί το ακριβές διάστημα απουσίας του.