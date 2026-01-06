Ο Φεντερίκο Κιέζα θα μπορούσε να επιστρέψει στη Γιουβέντους, αλλά η Λίβερπουλ κρατάει στα χέρια της την τελική απόφαση για το μέλλον του.

Το όνομα του Φεντερίκο Κιέζα ξαναμπαίνει δυνατά στα μεταγραφικά σενάρια της Ιταλίας, με τη Γιουβέντους να φέρεται έτοιμη να κινηθεί για την επιστροφή του διεθνούς εξτρέμ στο Τορίνο.

Οι πρώτες επαφές με τη Γιουβέντους φαίνεται να έχουν θετικό κλίμα, ωστόσο το μεγάλο «αγκάθι» είναι η στάση της Λίβερπουλ. Οι Reds δεν δείχνουν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον παίκτη ως δανεικό, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί βασική επιλογή του Άρνε Σλοτ. Η επικείμενη απουσία του Μοχάμεντ Σαλάχ λόγω Copa Africa καθιστά τον Κιέζα σημαντική λύση για την επιθετική γραμμή της ομάδας του μέρσεϊσαϊντ.

Ο Κιέζα, ο οποίος αγωνίζεται για δεύτερη σεζόν στη Λίβερπουλ, έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Παρά την επιθυμία του να παραμείνει στους Reds, η προοπτική επιστροφής στη «Βέκια Σινιόρα» παραμένει ανοιχτή, κυρίως λόγω της ανάγκης του να βρει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο.Ρεπορτάζ από Αγγλία και Ιταλία συγκλίνουν στο ότι η Λίβερπουλ θα συζητούσε πιθανή μετακίνηση μόνο μέσω πώλησης και όχι δανεισμού. Θυμίζουμε ότι κατά την τετραετή θητεία του στη Γιουβέντους, ο Κιέζα μέτρησε 131 συμμετοχές, με 32 γκολ και 24 ασίστ, κατακτώντας δύο Κύπελλα Ιταλίας και ένα Super Cup.